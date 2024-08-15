57-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников фото в бикини на яхте

Актриса наслаждается отпуском. Сальма Хайек в перерывах между съёмками и светскими мероприятиями проводит время на собственной яхте, откуда делится фотографиями роскошного отдыха. 57-летняя звезда «Однажды в Мексике» показала, как выглядит вне красных дорожек.

Сальма Хайек Фото: Из личного архива Сальмы Хайек

Для прогулки по морю 57-летняя актриса выбрала бикини фиолетового цвета, а на талию повязала жёлто-лиловое парео. Яркие оттенки отлично сочетаются с загорелой кожей и тёмными волосами звезды, делая их ещё более эффектными.

Кроме того, Хайек примерила трендовые солнцезащитные очки в массивной оправе, а прекрасным дополнением пляжного образа стало кольцо с массивным сияющим камнем, который игриво переливается на закатном солнце — простой, но стильный трюк для эффектного акцента в наряде.

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