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Изменившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан появилась на ковровой дорожке

Изменившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан появилась на ковровой дорожке
Линдси Лохан
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За последние годы звезда изменилась до неузнаваемости. Линдси Лохан удалось победить серьёзную зависимость, стать мамой и вернуться в кино. Она всё чаще появляется на ковровых дорожках и сражает наповал своим сияющим внешним видом. На это раз Линдси посетила церемонию вручения наград Disney Legends Awards 2024 в Калифорнии.

Линдси Лохан

Линдси Лохан

Фото: Getty Images

Для мероприятия звезда «Чумовой пятницы» выбрала летящее платье бренда Jil Sander в салатовом оттенке. Лохан оставила волосы распущенными, однако заколола передние пряди – так образ получился ещё более нежным и аккуратным.

На ковровую дорожку Линдси взяла стильный клатч от Tyler Ellis, надела босоножки на высоком каблуке и дополнила образ несколькими браслетами. Актриса предпочитает естественные макияжи, и в этот раз она решила сделать акцент на натуральном сиянии кожи.

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