Лили Коллинз сразила публику наповал своим образом на премьере «Эмили в Париже»

Выход новых эпизодов сериала откладывался на протяжении нескольких месяцев. Забастовка Гильдии сценаристов США поставила на «стоп» съёмки четвёртого сезона «Эмили в Париже». К счастью, завершить работу над ним всё же удалось. 14 августа звёзды сериала собрались в Лос-Анджелесе, чтобы представить продолжение сериала.

Лили Коллинз Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Лили Коллинз, исполняющая роль Эмили Купер, стала главной звездой вечера. 35-летняя актриса появилась на премьере в чёрном платье с вышивкой, делая отсылку к экстравагантному стилю своей героини. Переливающиеся пайетки, сетка, баска на талии – это лишь некоторые детали, которые сделали образ Лили особенным.

Стильным дополнением наряда стали геометрические серьги-капли и несколько простых колец. Коллинз решилась на трендовую стрижку боб и сделала гладкую укладку, которая смягчила её образ для премьеры.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.