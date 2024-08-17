Ирина Шейк продемонстрировала осиную талию во время отдыха

Модель проводит лето дома. В этот раз Ирина Шейк не поехала в экзотическое путешествие, а решила посвятить время отдыху с близкими. Модель загорает на заднем дворе своего дома и плавает в бассейне. Шейк продемонстрировала, как проходят её будни на каникулах.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Вне съёмочной площадки и ковровых дорожек Ирина предпочитает естественность. Она поделилась селфи, сделанным прямиком в бассейне. На нём манекенщица предстала с мокрыми волосами и без косметики. Загар и качественный отдых будто подсветили кожу Шейк и сделали её глаза ещё более сияющими.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Шейк всегда говорила, что старается поддерживать серьёзный имидж только на подиуме. В повседневной жизни модель не против посмеяться и прокатиться по заднему двору на детском квадроцикле.

Поклонники Ирины отметили, что она нашла оригинальный способ похвастаться осиной талией. «Тростинка», «Очень красивая фигура», «Ире отдых явно идёт на пользу», — пишут подписчики Шейк.

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