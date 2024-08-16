Джордж Клуни и Брэд Питт снялись в брутальной фотосессии для GQ

Съёмка приурочена к выходу фильма «Одинокие волки», в котором актёры исполнили главные роли. Брэд Питт и Джордж Клуни появились на обложке GQ. Фотосессия проходила в поместье Chateau Miraval в Провансе, которым Питт ещё несколько лет назад владел с Анджелиной Джоли.

Джордж Клуни и Брэд Питт Фото: GQ

На кадрах Брэд и Джордж пьют чай в постели, думают о вечном, стоя почти по шею в воде, а также катаются на легендарном советско-российском мотоцикле «Урал» с коляской. Судя по всему, для фотосессии была задействована модель, выпущенная десять лет назад и получившая название «Мир» в честь научно-исследовательской орбитальной станции.

Динамичный дуэт Питта и Клуни привёл в восторг их поклонников. Фанаты отметили, что с возрастом актёры становятся только брутальнее и привлекательнее. По мнению пользователей Сети, Брэд и Джордж пример того, что годы действительно красят мужчину.

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