В Анапе пройдут всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

6–9 сентября 2024 года в посёлке Сукко (городской округ Анапа) Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) совместно с Министерством спорта РФ проведёт профессиональные и любительские соревнования по фитнес-аэробике.

6 сентября состоятся соревнования «Море надежд» среди спортсменов-любителей, 7–9 сентября — всероссийские соревнования среди профессионалов, которые станут отборочными для Кубка России и международных соревнований, запланированных на четвёртый квартал 2024 года.

В программе пять официальных категорий фитнес-аэробики: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Приглашение получили больше 350 спортсменов и тренеров из 24 регионов, в том числе участники сборной России по фитнес-аэробике.

Накануне соревнований пройдут всероссийские учебно-тренировочные сборы «Лето в кроссовках» с мастер-классами, лекциями, семинарами и аттестацией для судей. Одним из самых ярких событий станет флешмоб «Небо России» — эффектное шоу с участием всех спортсменов, собравшихся в эти дни в Анапе.

Профессионалам соревнования предоставят возможность не только продемонстрировать новую программу и получить путёвку на Кубок России, но и выполнить спортивный разряд.

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