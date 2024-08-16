ВОЗ объявила ЧС из-за вспышки вируса mpox: в России оценили риск его распространения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вируса mpox, или оспы обезьян, чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре сообщили, есть ли угроза распространения заболевания в России.

В управлении отмечают, что в стране на постоянной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. Так, во всех пунктах пропуска работают эксперты, которые выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Угрозы распространения оспы обезьян в РФ нет.

Специалисты призывают россиян, отдыхающих за рубежом, не контактировать с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Также нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены.

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