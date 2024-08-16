Usher был вынужден перенести ближайшие концерты из-за серьёзной травмы шеи

Музыкант не сможет дать дополнительные концерты в рамках своего турне. Ашер (Usher) рассказал, что чуть ли не накануне выступлений, запланированных на 16 и 17 августа, умудрился получить травму шеи. По его словам, это случилось во время репетиции шоу.

Я очень люблю каждого, кто ценит моё творчество. Я искренне благодарен каждому из вас за понимание. Мне нужно восстановиться до конца, чтобы оправдать ваши ожидания от следующих концертов, — обратился певец к фанатам.

По словам Ашера, он надеялся, что врачи смогут оперативно вылечить его, однако для полного восстановления требуется время, поэтому медики настояли на отмене выступлений. Артист подчеркнул, что несостоявшиеся выступления будут перенесены на декабрь.

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