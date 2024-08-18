Лето возвращается: синоптики прогнозируют жару в Москве

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Москве на ближайшие дни. Грядёт потепление.

В выходные атлантический циклон, который пройдёт по северу, будет вовлекать в столичный регион ещё немного более тёплую воздушную массу с юго-запада. При этом атмосферный фронт циклона станет причиной кратковременных дождей.

Температура воздуха в столице в субботу и воскресенье, 17 и 18 августа, поднимется до +25…+27 градусов. В понедельник, 19 августа, столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

Следующая неделя в Москве будет тёплой: температура днём будет колебаться от +22 до +29 градусов. В ночные часы возможно похолодание до +8 градусов. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельные дни возможны кратковременные дожди.

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