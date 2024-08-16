Греческая богиня: чемпионка Ариана Рэмси пришла на премьеру с олимпийской медалью на шее

Спортсменка приковала к себе все взгляды благодаря необычному аксессуару. Олимпийская чемпионка Ариана Рэмси, выступавшая в Париже за сборную США, уже вернулась домой. Она посетила красную дорожку в честь выхода фильма «Джекпот» в Лос-Анджелесе.

Ариана Рэмси Фото: Monica Schipper/Getty Images

Рэмси выбрала для премьеры платье бронзового цвета, а в качестве дополнения к наряду надела медаль, которую заработала во время Олимпийских игр. Поклонники сравнили Ариану с греческой богиней, отметив, что награда должна как можно чаще сиять на её груди, а не лежать на полке.

Сделать образ для ковровой дорожки ещё более необычным и запоминающимся Рэмси удалось с помощью макияжа с переливающимися золотыми тенями и причёски со светлыми косичками. Спортсменка отказалась от массивных украшений, надев тонкий золотой браслет и подвеску в виде кольца.

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