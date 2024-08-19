Кристина Агилера рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при похудении

По словам певицы, окружающие пытались внушить ей чувство стыда за лишний вес. Кристине Агилере удалось измениться до неузнаваемости. В новом интервью она призналась, что на пути к стройности столкнулась с серьёзным психологическим давлением со стороны.

Я начала полнеть с возрастом. Тогда представители звёздной индустрии начали говорить мне, что я больше не выгляжу так, как в 20. Им нравилось моё юное тело, но они отказывались принимать то, что я взрослею, — рассказала Кристина.

Звезда отметила, что с опытом научилась давать отпор людям, которые позволяют себе критиковать её фигуру. Особенно важно это было тогда, когда Агилера находилась в процессе похудения.

Я наконец-то доросла до того, чтобы признать, насколько мне всё равно на чужое мнение. Я не собираюсь примерять на себя чьи-то представления о красоте, — отметила она.

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