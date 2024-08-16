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Сильвестр Сталлоне показал себя на архивном снимке в плавках

Сильвестр Сталлоне показал себя на архивном снимке в плавках
Сильвестр Сталлоне
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Актёр опубликовал фото в честь дня рождения жены. Сильвестр Сталлоне погрузился в ностальгию, чтобы трогательно поздравить свою супругу Дженнифер Флавин. Исполнитель главной роли в фильме «Роки» поделился кадром, на котором он и его возлюбленная запечатлены ещё в молодости.

Сильвестр Сталлоне с женой

Сильвестр Сталлоне с женой

Фото: Из личного архива Сильвестра Сталлоне

На кадре Сталлоне и Флавин позируют на фоне моря, стоя на палубе яхты. Вероятно, снимок был сделан в 70-е или 80-е. Дженнифер выбрала для отдыха чёрный слитный купальник с бахромой, а в подтянутом мужчине в солнцезащитных очках с лёгкостью угадываются черты легендарного голливудского актёра.

С днём рождения мою супругу Дженнифер! Я и наши дети считаем, что ты просто потрясающая. Мы тебя бесконечно любим, — подписал Сталлоне фотографию.

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