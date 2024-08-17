Канада призывает граждан готовиться к новому вирусу, который будет опаснее COVID-19

Канадское правительство огорошило население заявлением о надвигающейся вирусной угрозе. Власти выпустили рекомендации, предупреждающие граждан о необходимости подготовиться к новому вирусу, который будет опаснее ковида, пишет Daily Mail.

В документе написано, что новый вирус может спровоцировать серьёзную вспышку заболеваемости и высокую смертность среди пожилых людей. Работодателям советуют быть готовыми к тому, что при новой пандемии люди вынуждены будут находиться на самоизоляции.

Будущая пандемия «пройдёт двумя или тремя волнами, каждая вспышка будет разделена на три-девять месяцев», отмечается в руководстве. Эксперты подчёркивают, что гипотетический вирус может сохраняться в этих циклах до двух лет.

Людей призывают подготовиться к сокращению цепочек поставок и изменению потребительского спроса. Возможны перебои в поставках бензина, медикаментов и продуктов питания.

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