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Раскрыто точное количество чашек кофе в день, которое может навредить сердцу

Раскрыто точное количество чашек кофе в день, которое может навредить сердцу
Сколько чашек кофе в день может навредить сердцу?
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Учёные из Индии заявили: регулярное употребление определённого количества чашек кофе в день может повысить риск смертельно опасного заболевания сердца. Результаты их работы были представлены на конференции Американского колледжа кардиологов в Азии.

Эксперты обнаружили, что употребление более 400 мг кофеина (примерно четыре-пять чашек) в день связано с медленным повышением частоты сердечных сокращений и артериального давления у людей. Команда считает, что такое воздействие кофеина приводит к износу кровеносных сосудов и сердца, ослабляя и повреждая их. В конечном итоге это может спровоцировать развитие у человека сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности.

Из-за своего воздействия на вегетативную нервную систему регулярное употребление кофеина может подвергнуть здоровых людей риску гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты подчеркнули, что 400 мг содержится в четырёх чашках кофе, двух энергетических напитках, девяти чашках чёрного чая или 11 банках колы.

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