Северная Корея откроет свои границы для путешественников из разных стран

Страна была полностью закрыта для иностранцев с 2020 года. Туроператоры, специализирующиеся на организации поездок в Северную Корею, сообщили, что первые группы туристов смогут отправиться туда уже в конце этого года. За последние несколько лет КНДР посетило лишь несколько групп школьников из России.

Китайский туроператор Koryo Tours в своём заявлении о возобновлении организаций поездок в Северную Корею ссылается на информацию, полученную от партнёров из КНДР.

Мы ждали более четырёх лет, чтобы сделать это объявление: Koryo Tours рада возвращению северокорейского туризма, — говорится в заявлении компании.

Планируется, что первое время туристов из разных стран мира будут возить в город Самджиён, расположенный недалеко от границы с Китаем. В окрестностях населённого пункта была развёрнута масштабная стройка туристической инфраструктуры. Со временем путешественники смогут посетить и другие города страны.

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