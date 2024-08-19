Российские альпинисты попали под ледовый обвал в горах Пакистана — один из них пропал

Группа поднималась на вершину Гашербрум IV для поиска тела пропавшего в прошлом году Дмитрия Головченко. Евгений Яблоков, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Нилов и Сергей Миронов работали на ледопаде 17 августа. В тот день был зафиксирован обвал льда, во время которого под глыбами оказались Мироновы и Нилов.

Секретарь альпинистского клуба Пакистана Каррара Хайдри сообщил, что Мироновы получили травмы, однако смогли самостоятельно спуститься на 100 метров вниз. Они обнаружили рюкзак Сергея Нилова, что увеличило их шансы на то, чтобы дождаться спасателей. Судьба пропавшего Нилова остаётся неизвестной.

Пакистанская армия начала спасательную операцию. Евгения Яблокова и Алексея Баутина уже эвакуировали из лагеря. Кроме того, было установлено местоположение Сергея Нилова. Две сформированные группы пока не смогли добраться до пострадавших из-за сложных погодных условий.

Сегодня была предпринята пытка пробиться наверх, но погоды не было. Сейчас команды ждут погодное окно для вылета в ABC на 6100, чтобы дальше подняться к пострадавшим и спустить их вниз. Также они постараются снять Сергея Нилова, — сообщили в Федерации альпинизма России.

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