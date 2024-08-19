Жара или похолодание? Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве на неделю

Текущая неделя в Москве будет тёплой, но возможны осадки. На это указывает утонённый прогноз погоды Гидрометцентра России.

Если в понедельник значения средней суточной температуры будут на 5°С превышать климатическую норму, в середине недели на 3°С, в субботу она будет близка к климатической норме и все ещё на положительном фоне.

Ночь на вторник, 20 августа, будет очень тёплой: значения будут колебаться от +18 до +20 градусов. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

В среду и четверг, 21 и 22 августа, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве будет +12…+14 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +24…+26.

В пятницу ночью, 23 августа, температура составит +11…+16 градусов, а в ночь на субботу опустится до +8…+13. Несмотря на ночное похолодание, днём будет по-прежнему тепло: д +20…+25 градусов. В эти дни местами возможны небольшие дожди.

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