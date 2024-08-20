Сын Тома Круза опубликовал редкие снимки: как выглядит наследник голливудского актёра

Парень ведёт закрытый образ жизни. 29-летний приёмный сын Тома Круза и Николь Кидман Коннор всегда держался в стороне от света софитов. Молодой человек всего пару раз появился с родителями на светских мероприятиях. Сейчас Коннор живёт во Флориде и помогает отцу вести бюрократические дела.

Коннор Круз (посередине) с друзьями Фото: Из личного архива Коннора Круза

Круз-младший опубликовал редкие кадры, чтобы поздравить своего друга с днём рождения. На них Коннор позирует во время рыбалки с гигантской рыбой, а после – широко улыбается на камеру, стоя рядом с другом и его питомцем.

Коннор Круз (слева) с другом Фото: Из личного архива Коннора Круза

Это первые снимки, которыми сын Тома Круза поделился за год. Он рассказывал, что рыбалка всегда была его страстным увлечением. Коннор привык держать в руках удочку ещё в раннем детстве, а звёздный отец всегда поддерживал его хобби.

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