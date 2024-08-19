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Московский полумарафон «Лужники» собрал рекордное количество участников: как это было

Московский полумарафон «Лужники» собрал рекордное количество участников: как это было
Полумарафон «Лужники»
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Столица погрузилась в атмосферу большого спортивного праздника. 18 августа в Москве уже в шестой раз подряд прошёл полумарафон «Лужники». В этом году на старт вышло более 7 тыс. человек. Полная дистанция составила 21,1 км.

Участники полумарафона пробежали по живописным московским набережным, а также познакомились с историей легендарного спортивного комплекса «Лужники». Зарядиться бодрым и позитивным настроением можно было в рамках как одиночного, так и командного старта. Победителем в командной эстафете стала ТИМИРЯЗЕВКА. Их время составило 1:09.53.

Победители и призёры забега получили кубки, денежные призы и подарки. Всех участников, пробежавших дистанцию за 3 часа и быстрее (таков лимит на прохождение полумарафона), на финише наградили медалями.

Результаты полумарафона «Лужники»

Мужчины:

  • Первое место – Дмитрий Неделин, 1:03.42 (абсолютный рекорд полумарафона);
  • Второе место – Ринас Ахмадеев, 1:04.25;
  • Третье место – Алексей Реунков, 1:06.48;
  • Четвёртое место – Алексей Трошкин, 1:09.03;
  • Пятое место – Юрий Юрченков, 1:10.26.

Женщины:

  • Первое место – Елена Седова, 1:16.50;
  • Второе место – Юлия Конякина, 1:17.30;
  • Третье место – Майя Тонких, 1:20.17;
  • Четвёртое место – Екатерина Скрипникова, 1:20.28;
  • Пятое место – Зинаида Обручкова, 1:22.43.

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