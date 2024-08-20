Забег «Навстречу Играм дружбы» откроет Восточный экономический форум

Старт, приуроченный к открытию IX Восточного экономического форума (ВЭФ) состоится 4 сентября. Его участниками станут около тысячи человек. Они пробегут 5 км по живописному острову Русский, находящемуся в заливе Петра Великого.

Забег «Навстречу Играм Дружбы» Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Официальное открытие мероприятия запланировано на 6:10, а уже в 6:15 начнётся разминка. Участники забега выйдут на старт в 6:30. Каждый из них получит памятные медали, а победителям достанутся ещё и ценные призы.

Забеги «Навстречу Играм дружбы» постепенно становятся хорошей традицией в рамках сотрудничества Росконгресса и оргкомитета Игр. Энтузиасты и поклонники здорового образа жизни собираются вместе, чтобы зарядиться бодрым и позитивным настроением в рамках ВЭФ в ожидании важнейших мультиспортивных соревнований.

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