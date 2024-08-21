Зои Кравиц вместе с отцом появились на премьере фильма «Подай знак»

Музыкант Ленни Кравиц пришёл поддержать дочь на мероприятии в честь выхода её дебютной картины. Премьера фильма «Подай знак», над которым Зои Кравиц работала в качестве режиссёра, состоялась в Лондоне.

Для выхода в свет актриса выбрала роскошный наряд от Saint Laurent. Она позировала перед фотографами в красном платье с аккуратным поясом. Её отец же надел на премьеру фильма классический двубортный костюм от Saint Laurent серого цвета. Кроме того, Ленни внёс нотку хулиганства в свой лук, отказавшись от рубашки.

Ленни Кравиц и Зои Кравиц Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

По словам Зои, для неё выход картины «Подай знак» стал рубежным событием. Она сильно переживала, как публика воспримет её режиссерский дебют. Кравиц отметила, что искренне благодарна отцу, который поддерживает любую её авантюру и помогает уверенно двигаться по намеченному пути.

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