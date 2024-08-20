Учёные нашли универсальное антитело против всех штаммов коронавируса

Нейтрализующее антитело может стать ключом к созданию вакцины, защищающей от быстро эволюционирующего вируса. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале Science.

Авторы продемонстрировали, что специфическое антитело, известное как CV3-25, нарушает процесс инфицирования клеток. Оно воздействует на определённый участок шиповидного белка (S-белка), который в значительной степени сохраняется у различных штаммов вируса.

Учёные отмечают, что открытие может привести к созданию вакцины, которая защитит от всех нынешних и будущих штаммов коронавируса.

«Нам удаётся сдерживать распространение вируса, но он продолжает мутировать. Это открывает новую стратегию вакцинации».

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