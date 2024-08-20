Старейшая жительница планеты умерла в Испании в возрасте 117 лет

Мария Браньяс Морера попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2023 году. По словам семьи, старейшая жительница планеты провела свои последние дни в окружении близких и умерла на 118-м году жизни.

Мария Браньяс покинула нас. Она умерла так, как хотела: во сне, мирно и без боли, — говорится в сообщении родственников долгожительницы.

Браньяс родилась в 1907 году в Сан-Франциско, но бо́льшую часть жизни провела в Испании. В 1931 году она вышла замуж, однако пережила своего супруга на 46 лет. Мария была свидетельницей двух мировых войн, пандемии испанского гриппа, гражданской войны в Испании и пандемии коронавируса.

Теперь старейшим человеком на планете является Томико Итоока из Японии. Она родилась 23 мая 1908 года. На данный момент ей 116 лет – это официально подтверждено Американской группой геронтологических исследований.

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