Биотехнолог перечислил продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Этот способ приготовления в некоторых случаях может быть опасен как для здоровья, так и для самой техники. Об этом сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета «Росбиотех» Дмитрий Куликов в беседе с «РИА Новости».

Во-первых, эксперт предостерегает от разогрева продуктов с высоким содержанием воды, например: помидоров, винограда и куриной печени. Он пояснил, что из-за резкого повышения температуры внутри продукта увеличивается давление, что приводит к нарушению целостности оболочки и взрыву.

Во-вторых, не рекомендуется подогревать продукты с плотной кожицей или оболочкой: сардельки, сосиски, помидоры, яблоки, а также варёные и сырые яйца в скорлупе. При нагреве такие продукты могут взорваться, что повышает риск получения ожогов, травм и повреждения микроволновки. Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья и техники, Дмитрий Куликов советует протыкать продукт в нескольких местах перед нагревом, а варёные яйца предварительно очищать и разрезать на части.

В-третьих, не следует разогревать в микроволновой печи зерновые каши, гранолы, мюсли, ягоды, а также острый перец и зелень. Биотехнолог объяснил, что это может привести к потере полезных веществ или к образованию вредных для здоровья соединений.

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