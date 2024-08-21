Испепеляющий взгляд: Симона Байлз воссоздала завирусившийся мем с её участием

Спортсменка подхватила шутку, которая стала популярной после её выступления на Олимпиаде. Симона Байлз уже вернулась в родные Соединённые Штаты из Франции, однако отголоски парижского триумфа продолжают её преследовать.

Болельщики ещё на Играх обратили внимание на забавный момент во время разминки гимнастки. Тогда она резко повернула голову вбок и словно осуждающе на что-то посмотрела. «Когда кто-то смеётся над твоим платьем за $ 2000», «Когда он предлагает заказать на ужин твою нелюбимую пиццу» — подписывают мем в Сети.

Симона Байлз Фото: Из личного архива Симоны Байлз

Байлз подхватила тренд и сняла собственный ролик «по мотивам мема». На нём гимнастка делает вид, что выбирает одежду в магазине, а в это время продавец обращается к ней с типичной фразой: «Могу я вам чем-то помочь?». Взгляд Симоны громче любых слов отвечает на вопрос.

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