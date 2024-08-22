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Похудевшая на 35 кг певица Бьянка показала фигуру в купальнике

Похудевшая на 35 кг певица Бьянка показала фигуру в купальнике
Певица Бьянка
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Певица изменилась до неузнаваемости. Бьянке удалось сбросить 35 лишних килограммов. После похудения звезда стала гораздо чаще выбирать открытую одежду и демонстрировать результат работы над собой. Сейчас Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) отдыхает на море, откуда делится летними фотографиями.

Бьянка

Бьянка

Фото: Из личного архива Бьянки

Исполнительница хита «Музыка» опубликовала снимок в купальнике. В этом сезоне она отдаёт предпочтение закрытым моделям. Чёрный слитный купальник на тонких бретелях выигрышно выделил уточнённую фигуру Бьянки и отлично подчеркнул её жгучий цвет волос.

Певица призналась, что смогла добиться фигуры мечты благодаря помощи пластических хирургов. По словам Татьяны, она сделала липосакцию, а также прошла курс специальных капельниц, которые выводят из организма лишнюю жидкость.

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