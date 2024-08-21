Купальный сезон не закрыт: в Москву вернётся аномальная жара

К выходным воздух в столице прогреется до 30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В четверг, пятницу и субботу — 22, 23 и 24 августа — столбики термометров днём будут колебаться в пределах от +24 до +27 градусов. В пятницу в Москве возможен кратковременный дождь.

В воскресенье жители столицы смогут отправиться на пляжи — температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

Такая же погода ожидается и в понедельник, 26 августа. А уже во вторник метеорологи обещают повышение температуры до аномальных значений — днём будет +27…+32 градуса.

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