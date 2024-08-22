Дочь Мохаммеда Али показала уникальные архивные кадры с отцом и Арнольдом Шварценеггером

Две легенды много лет были хорошими друзьями. Мохаммед Али ушёл из жизни в 2016 году, однако память о спортсмене продолжает жить в сердцах его близких. Дочь боксёра, Мия Али, опубликовала архивное видео с отцом, сделанное в 1980 году.

Мия рассказала, что на кадрах Мохаммед Али запечатлён через некоторое время после грандиозного поединка с Ларри Холмсом. Он пришёл на очередное интервью, а вместе с боксёром в студии должен был появиться Арнольд Шварценеггер. Ведущий предложил спортсмену пригласить легенду боевиков вместе выйти на съёмочную площадку. Али далеко не с первого раза удалось правильно произнести фамилию друга.

Мухаммед Али и Арнольд Шварценеггер Фото: Из личного архива Мии Али

Я этого не говорил… Я этого не говорил, — пошутил боксёр.

В конце концов Мохаммед смог выговорить имя актёра. На заключительных кадрах Али и Шварценеггер сидят бок о бок перед камерой и готовятся отвечать на вопросы ведущего.

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