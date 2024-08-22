Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Алёна Апина рассказала, как похудела на 14 килограммов

Алёна Апина рассказала, как похудела на 14 килограммов
Алёна Апина
Аудио-версия:
Комментарии

Артистка поделилась секретом стройности в преддверии своего 60-летия. Алёна Апина рассказала, что за несколько месяцев смогла сбросить 14 лишних килограммов. По словам звезды эстрады, постоянные репетиции, правильное питание и дисциплина сделали своё дело.

Здоровый сон, минус алкоголь (совсем), злой тренер и лютый хореограф. И, конечно, репетиции к концертам в ноябре, — поделилась своим рецептом похудения певица.

Исполнительница хита «Электричка» посвятила целое лето работе над своим большим юбилейным концертом. 23 августа артистка отпразднует день рождения, а через несколько месяцев соберёт поклонников в Государственном Кремлёвском дворце. У Алёны есть время на то, чтобы добиться ещё более впечатляющих результатов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Похудевшая на 35 кг певица Бьянка показала фигуру в купальнике
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android