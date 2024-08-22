Эксперты назвали 7 необычных привычек, являющихся признаком высокого IQ
Психологи раскрыли семь странных форм поведения, которые, по их мнению, являются признаками гениальности. Об этом пишет издание Daily Mail.
В частности, на высокий уровень интеллекта могут указывать следующие привычки:
- Разговоры с самим собой: эта странная привычка помогает быстрее обрабатывать информацию.
- Поздний отход ко сну: учёные обнаружили, что у «сов» более высокий IQ.
- Мечтательность: исследования показали, что это отличная тренировка для мозга.
- Работа в беспорядке: беспорядок в окружающей среде освобождает от традиций и может привести к новым идеям. Упорядоченная среда, напротив, поощряет условности и осторожность.
- Задавать много вопросов: любопытство — один из самых распространённых признаков высокого интеллекта.
- Быть интровертом: человек, предпочитающий спокойную обстановку шумной компании, обычно занят делами, которые могут способствовать интеллектуальному развитию.
- Чтение книг: это отличная тренировка ума, которая усиливает концентрацию, воображение и способность сопереживать другим.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Комментарии