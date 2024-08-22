Эксперты назвали 7 необычных привычек, являющихся признаком высокого IQ

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Психологи раскрыли семь странных форм поведения, которые, по их мнению, являются признаками гениальности. Об этом пишет издание Daily Mail.

В частности, на высокий уровень интеллекта могут указывать следующие привычки:

Разговоры с самим собой: эта странная привычка помогает быстрее обрабатывать информацию. Поздний отход ко сну: учёные обнаружили, что у «сов» более высокий IQ. Мечтательность: исследования показали, что это отличная тренировка для мозга. Работа в беспорядке: беспорядок в окружающей среде освобождает от традиций и может привести к новым идеям. Упорядоченная среда, напротив, поощряет условности и осторожность. Задавать много вопросов: любопытство — один из самых распространённых признаков высокого интеллекта. Быть интровертом: человек, предпочитающий спокойную обстановку шумной компании, обычно занят делами, которые могут способствовать интеллектуальному развитию. Чтение книг: это отличная тренировка ума, которая усиливает концентрацию, воображение и способность сопереживать другим.

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