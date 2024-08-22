Ляйсан Утяшева продемонстрировала свой коронный шпагат в стойке на голове

Гимнастка не теряет хватку. Ляйсан Утяшева завершила спортивную карьеру много лет назад. Однако активный образ жизни позволяет ей сохранять результат, которого она достигла, когда представляла страну на различных соревнованиях. Ляйсан продемонстрировала шпагат в стойке на голове. Она отметила, что задалась целью повторять это упражнение при достижении определённого возраста.

Ляйсан Утяшева Фото: Из личного архива Ляйсан Утяшевой

Когда мне было 10 лет, мы с девочками-гимнастками смеялись на сборах, как только научились стоять на голове… Шутили, что в 40 лет мы, наверное, будем не способны на такие выпады. И вот мне 39! Следующий рубеж: 69. Ваши ставки, господа, — написала спортсменка.

Утяшева чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы и многократная победительница других престижных соревнований по художественной гимнастике. Сейчас звезда сосредоточена на медийной карьере и ведёт несколько телепередач.

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