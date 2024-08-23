София Вергара вышла на ковровую дорожку в облегающем платье с вырезом

Актриса пришла на премьеру нового сезона шоу «Америка ищет таланты» и произвела настоящий фурор. 52-летняя София Вергара для появления на публике выбрала облегающее белоснежное платье от бренда Rebecca Vallance с вырезом на груди. Изюминкой наряда стала сверкающая стразами морская звезда.

София Вергара Фото: Amanda Edwards/Getty Images

Вергара дополнила образ босоножками на высокой платформе, массивным кольцом и браслетом. Звезда фильма «Красотки в бегах» сделала свои фирменные небрежные локоны и остановилась на макияже в коричневых оттенках.

Актриса рассказывала, что с возрастом стала куда более трепетно относиться к своей внешности. По словам Софии, главный секрет её красоты – здоровый сон. Вергара старается спать не менее семи часов в сутки, а если график позволяет, то уделяет отдыху до 11 часов.

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