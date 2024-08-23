Адам Сэндлер рассказал, что похудел на 11 кг под давлением дочерей

Актёр пришёл в форму благодаря заботе близких. Адам Сэндлер признался, что с возрастом сильно расслабился и в один момент обнаружил, что набрал лишние килограммы. Тогда за 57-летнего исполнителя главной роли в фильме «Миллионер поневоле» взялись его дочери Сэди и Санни.

Они всегда заботятся о моём здоровье. Благодаря их поддержке я смог бросить курить, стал куда меньше нервничать и похудел на 11 килограммов. Сейчас мне, конечно, гораздо тяжелее заниматься спортом, но я не хочу подвести моих девочек, — рассказал Сэндлер в новом интервью.

По словам актёра, он смог проделать большую работу над собой только с помощью дочерей. Адам уверен, что мотивация, которую ему дарят близкие, в буквальном смысле спасает его. Сейчас семья Сэндлера старается вести активный образ жизни, правильно питаться и внимательно следить за здоровьем.

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