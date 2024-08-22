Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Москве 23 августа

Дожди и грозы придут в столицу к концу рабочей недели. Об этом сообщил российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам, за сутки может выпасть 33 мм осадков или 42% от нормы августа. Температура воздуха в столице прогреется примерно до 25 градусов.

Однако в субботу и воскресенье погода порадует москвичей.

В выходные солнечно, сухо благодаря антициклону и уже +25…+28 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели будет жарко. Воздух прогреется до 28-31 градуса. Осадков не ожидается.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.