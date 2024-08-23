Эпидемиолог Онищенко предупредил о возможной ускоренной мутации вируса оспы обезьян

Согласно заявлению академика РАН Геннадия Онищенко, вирус оспы обезьян может мутировать быстрее, если количество заболевших продолжит расти. В беседе с ТАСС он отметил, что при увеличении числа случаев заболевания повышается риск генетических изменений вируса, что может привести к более опасным формам болезни.

Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путём, но никто не исключает, что она начнёт передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом.

В данный момент оспа обезьян передаётся в основном от диких животных, таких как грызуны и приматы, но возможна также передача от человека к человеку.

Эксперт указал на необходимость разработки вакцин как против натуральной оспы, так и против ортопоксвируса, вызывающего оспу обезьян. Геннадий Онищенко напомнил, что прививка от натуральной оспы может защитить и от оспы обезьян, но массовая вакцинация прекратилась после ликвидации натуральной оспы в 1980 году. Это оставило россиян, родившихся после этой даты, без иммунитета к заболеванию.

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