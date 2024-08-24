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Звезда сериала «Сплетница» Элизабет Хёрли показала идеальную фигуру в бикини

Звезда сериала «Сплетница» Элизабет Хёрли показала идеальную фигуру в бикини
Элизабет Хёрли
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Актриса наслаждается последними летними днями. Элизабет Хёрли проводит много времени у бассейна. 59-летняя звезда сериала «Сплетница» старается успеть примерить все купальники своего бренда до наступления осени.

Элизабет Хёрли

Элизабет Хёрли

Фото: Из личного архива Элизабет Хёрли

Элизабет опубликовала кадры в трендовом чёрном бикини с золотыми цепочками по бокам. Кроме того, актриса примерила широкие солнцезащитные очки. По словам подписчиков Хёрли, она мотивирует их на то, чтобы с каждым днём становиться всё лучше, ведь поверить в то, что красотке на снимках 59 лет, просто невозможно.

Сама Элизабет рассказывала, что строго следит за своим образом жизни, регулярно занимается в тренажёрном зале, обожает фитнес и йогу, а также правильно питается. Благодаря такому подходу актрисе удаётся держать себя в тонусе и сохранять стройность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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