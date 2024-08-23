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Врачи рассказали, что делать при отравлении арбузом или дыней

Врачи рассказали, что делать при отравлении арбузом или дыней
Что делать при отравлении арбузом или дыней
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При первых признаках отравления арбузом или дыней нужно принять меры, а при серьёзных симптомах — обращаться к врачу. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По её словам, первой помощью при отравлении является употребление большого количества жидкости — это может быть обычная вода и фруктовые компоты. Также нужно на время отказаться от еды, не следует употреблять алкоголь.

Как рассказала «Чемпионату» врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белёва, отравление дынями и арбузами может происходить по нескольким причинам: из-за нитратов, которые используются при их выращивании, из-за бактериального или вирусного загрязнения, а также из-за потребления недозревших плодов.

По словам эксперта, на отравление дыней или арбузом могут указывать следующие симптомы: тошнота и рвота; желудочно-кишечные расстройства, включая диарею и боли в животе; головная боль; лихорадка; слабость и общее недомогание; обезвоживание, особенно при сильной рвоте и диарее.

В тяжёлых случаях может развиться отёк головного мозга или неврологические симптомы из-за высокого содержания нитратов.
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