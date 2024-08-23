Пропавшего в горах Пакистана альпиниста Сергея Нилова признали погибшим

Россияне попали под ледовый обвал несколько дней назад. Поиски группы альпинистов, оказавшихся в ловушке в горах Пакистана, завершены. Двоих пострадавших – Сергея и Михаила Мироновых, спасатели уже передали в руки медиков. Пропавшего Сергея Нилова признали погибшим. Поиски его тела прекращены.

К сожалению, экспедиция закончилась трагически. Федерация альпинизма России выражает глубочайшие соболезнования семье Сергея Нилова. Вся российская альпинистская общественность скорбит об этой утрате, — говорится в сообщении Федерации альпинизма РФ.

Спасти Мироновых удалось благодаря оперативной работе пакистанских спасателей. Они, не взирая на опасность, добрались до ледопада и спустили россиян. Состояние выживших альпинистов оценивается как стабильное. Они оба находятся в сознании и идут на поправку.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.