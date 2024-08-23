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Пропавший в пакистанских горах альпинист Сергей Нилов признан погибшим

Пропавшего в горах Пакистана альпиниста Сергея Нилова признали погибшим
Сергей Нилов
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Россияне попали под ледовый обвал несколько дней назад. Поиски группы альпинистов, оказавшихся в ловушке в горах Пакистана, завершены. Двоих пострадавших – Сергея и Михаила Мироновых, спасатели уже передали в руки медиков. Пропавшего Сергея Нилова признали погибшим. Поиски его тела прекращены.

К сожалению, экспедиция закончилась трагически. Федерация альпинизма России выражает глубочайшие соболезнования семье Сергея Нилова. Вся российская альпинистская общественность скорбит об этой утрате, — говорится в сообщении Федерации альпинизма РФ.

Спасти Мироновых удалось благодаря оперативной работе пакистанских спасателей. Они, не взирая на опасность, добрались до ледопада и спустили россиян. Состояние выживших альпинистов оценивается как стабильное. Они оба находятся в сознании и идут на поправку.

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