Милая классика: Селена Гомес пришла на премьеру сериала в маленьком чёрном платье

Звезда стала чаще появляться на публичных мероприятиях. В преддверии выхода нового сезона сериала «Убийства в одном здании» Селена Гомес посещает различные ковровые дорожки. На днях актриса пришла на премьеру продолжения проекта, где исполняет одну из главных ролей, в Лос-Анджелесе.

Селена Гомес Фото: Kevin Winter/Getty Images

Селена позировала перед камерами в маленьком чёрном платье с открытыми плечами от модного дома Self-Portrait. Гомес в буквальном смысле блистала, ведь её наряд был украшен сотнями пайеток. Актриса дополнила образ туфлями с острым мысом и аккуратными украшениями.

В этот раз Селена отдала предпочтение гладкой причёске и макияжу в технике смоки, выполненному в шоколадных оттенках. К слову, именно такая цветовая гамма обещает стать одним из главных трендов предстоящей осени. Макияж в коричневых тонах здорово подчёркивает практически любой образ и делает его более аккуратным и гармоничным.

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