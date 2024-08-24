25 августа состоится исторический старт «Лига триатлона&Ironstar Москва 226»

Впервые в столице пройдёт триатлонный старт на длинной дистанции. 24 и 25 августа в Москве пройдёт масштабный спортивный фестиваль «Лига триатлона&Ironstar Москва 226», в рамках которого будут организованы соревнования на длинной дистанции (226 км), средней дистанции (113 км), забеги-спутники на 5 и 10 км, детский забег, «Детский Кубок ФТР», «Кубок корпораций ФТР», а также TRIForum (Triathlon International Forum), а также II Международная научно-практическая конференция по триатлону и выставка стартапов «Спортивные технологии в действии». Ожидается, что в любительской гонке на длинной дистанции примут участие около 2500 триатлетов-любителей, а всего фестиваль посетят порядка 5000 человек.

Старт обещает стать историческим событием, так как впервые в истории этого вида спорта такое масштабное соревнование пройдёт в одной из мировых столиц. Атлеты преодолеют трассу, проходящую через самые знаковые места Москвы, начиная от Гребного канала и заканчивая Лужниками. Участники фестиваля станут спортсмены из разных стран и городов мира.

«Лига триатлона & Ironstar Москва 226» Фото: Лига Героев

25 августа соревнования на дистанциях 226 км и 113 км пройдут в рамках серии любительских стартов ФТР «Лига триатлона». Длинная дистанция в 226 км состоит из нескольких частей: этап 3,8 км; велогонка 180 км; беговой этап 42,2 км. Средняя дистанция в 113 км – это половина длинной: плавательный этап 1,9 км; велогонка 90 км; беговой этап 21,1 км.

«Лига триатлона&Ironstar Москва 226» — уникальное мероприятие и первое в своём роде. Это очень долгожданный проект не только для участников, но и для нас как для организаторов. Во-первых, ни одна из столиц во всём мире никогда не принимала у себя «железную» дистанцию. Москва — это уникальный город с богатейшей историей и абсолютно разными живописными локациями, и для многих триатлетов это самое желанное место для гонки. Во-вторых, мы говорим не просто о первой «железной» дистанции в Москве, а о большом спортивном фестивале, в рамках которого пройдут ещё и первый в истории столицы Чемпионат России на «полужелезной» дистанции, и II «Детский Кубок ФТР», и международная научно-практическая конференция, и забеги-спутники», – поделилась президент Федерации триатлона России и руководитель оргкомитета старта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226» Ксения Шойгу.

Кроме того, 25 августа состоится чемпионат России по триатлону на средней дистанции среди профессиональных триатлетов. Участие в нём примут сильнейшие спортсмены – они поборются за звание чемпиона России. Победителями чемпионата России на средней (113) дистанции в 2023 году стали Юлия Голофеева, а также Марк Высоцкий.

Фавориты чемпионата

Женщины

Юлия Голофеева

Юлия Голофеева Фото: Лига Героев

Возраст – 27

Регион – Москва, Новосибирская область

Форма – 8 из 10

Личный рекорд 113 – 4:13:30

Ключевые события в карьере : «Начала заниматься триатлоном зимой в 2012 году, пришла из плавания, выполнила КМС. В сборную по триатлону попала в 2014 году, когда выиграла первенство России по юниоркам. Наверное, тогда и начался осознанный путь в триатлоне. На первенстве мира по молодёжи до 23 лет в Австралии заняла 8-ое место, показав третий результат в беге. Кстати, пока что это самая запоминающая поездка в моей жизни. Там я впервые увидела кенгуру, коалу и панду на расстоянии вытянутой руки – они просто гуляли в парке. Также в эстафете наша команда дважды становилась бронзовым призёром первенства Европы по молодёжи и чемпионата Европы в элите, после чего я получила звание МСМК. В 2023 году удалось выиграть три чемпионата России на разных дистанциях: стандартной, 113 и 226».

: «Начала заниматься триатлоном зимой в 2012 году, пришла из плавания, выполнила КМС. В сборную по триатлону попала в 2014 году, когда выиграла первенство России по юниоркам. Наверное, тогда и начался осознанный путь в триатлоне. На первенстве мира по молодёжи до 23 лет в Австралии заняла 8-ое место, показав третий результат в беге. Кстати, пока что это самая запоминающая поездка в моей жизни. Там я впервые увидела кенгуру, коалу и панду на расстоянии вытянутой руки – они просто гуляли в парке. Также в эстафете наша команда дважды становилась бронзовым призёром первенства Европы по молодёжи и чемпионата Европы в элите, после чего я получила звание МСМК. В 2023 году удалось выиграть три чемпионата России на разных дистанциях: стандартной, 113 и 226». Ожидания от себя : «Лично я хочу показать хорошее время. В голове есть примерные цифры, буду их придерживаться. Так как на данной трассе я никогда не каталась, буду ехать вслепую. Надеюсь, там будет безопасно и асфальт везде хороший. Просто хочется уже поскорее стартануть и насладится атмосферой праздника. Это ведь очень глобальное событие в триатлоне»!

: «Лично я хочу показать хорошее время. В голове есть примерные цифры, буду их придерживаться. Так как на данной трассе я никогда не каталась, буду ехать вслепую. Надеюсь, там будет безопасно и асфальт везде хороший. Просто хочется уже поскорее стартануть и насладится атмосферой праздника. Это ведь очень глобальное событие в триатлоне»! Как проходит сезон : «Сезон хороший. Несмотря на то, что было не так много стартов у меня, всё же главный старт сезона я уже выиграла, и очень верю в то, что и данный чемпионат мне покорится».

: «Сезон хороший. Несмотря на то, что было не так много стартов у меня, всё же главный старт сезона я уже выиграла, и очень верю в то, что и данный чемпионат мне покорится». Настрой: «Хочу получить удовольствие и золотую медаль».

Александра Разаренова

Александра Разаренова Фото: Лига Героев

Возраст – 34

Регион – Санкт-Петербург, Саратовская область

Форма – 9 из 10

Личный рекорд 113 – 4:20:52

Ключевые события в карьере : «Вступление в триатлонную семью в 2004 г., первый международный старт – ЭКЕ 2005 в Алании (в 15 лет) на стандартной дистанции, 2006-2007 попадание в юношескую сборную, серебряная медаль в эстафете на первенстве Европы-2008 и в этом же году победа на первенстве мира по дуатлону в эстафете».

: «Вступление в триатлонную семью в 2004 г., первый международный старт – ЭКЕ 2005 в Алании (в 15 лет) на стандартной дистанции, 2006-2007 попадание в юношескую сборную, серебряная медаль в эстафете на первенстве Европы-2008 и в этом же году победа на первенстве мира по дуатлону в эстафете». Ожидания от себя : «Попытаюсь быть в тройке и составить борьбу за 1 место, хотя есть проблемы в велоподготовке, что усложнит борьбу».

: «Попытаюсь быть в тройке и составить борьбу за 1 место, хотя есть проблемы в велоподготовке, что усложнит борьбу». Как проходит сезон : «Отлично. Получаю массу эмоций от каждого старта и мне это нравится. Ещё и на ЧР (стандарт дистанция) была второй, что после череды 4-5 мест не может не радовать».

: «Отлично. Получаю массу эмоций от каждого старта и мне это нравится. Ещё и на ЧР (стандарт дистанция) была второй, что после череды 4-5 мест не может не радовать». Настрой: «Только положительный, результат в целом не важен, а вот порадовать себя и сделать все возможное, на что готова, это основное».

Анастасия Горбунова

Анастасия Горбунова Фото: Лига Героев

Возраст – 30

Регион – Московская область

Форма – 8 из 10

Личный рекорд 113 – 4:18

Ключевые события в карьере : «Попадание в сборную России, бронза на этапе Кубка мира, Европы, чемпионате мира, победа на чемпионате России, участие в Олимпийских играх».

: «Попадание в сборную России, бронза на этапе Кубка мира, Европы, чемпионате мира, победа на чемпионате России, участие в Олимпийских играх». Ожидания от себя: «Ожиданий нет, думаю, все покажут свой максимум».

Как проходит сезон: «Смотря с чем сравнивать: по сравнению с прошлым сезоном всё сложилось хорошо, но бывало и лучше с международными стартами».

Инна Сысоева

Инна Сысоева Фото: Лига Героев

Возраст – 20

Регион – Москва

Форма – 4 из 10

Личный рекорд 113 – дебют

Ключевые события в карьере : «В триатлон официально перешла из плавания в 16 лет и сразу, можно сказать, успешно: с первого же старта (Всероссийские соревнования, где заняла 3 место) я отобралась на Европу и понеслось. Под конец моего первого сезона в триатлоне мы с командой стали третьими в эстафете на Юношеском Первенстве Европы. В 18 лет я уже дважды была вторая на Первенстве России Ю23, являясь самым младшим возрастом там, шестая на чемпионате России и стала обладательницей Кубка России. Потом случился небольшой спад в результатах и травма. В сезоне 2023 пропустила практически все старты, сейчас возвращаюсь на свой прежний уровень, в следующем году, надеюсь, буду ещё сильнее».

: «В триатлон официально перешла из плавания в 16 лет и сразу, можно сказать, успешно: с первого же старта (Всероссийские соревнования, где заняла 3 место) я отобралась на Европу и понеслось. Под конец моего первого сезона в триатлоне мы с командой стали третьими в эстафете на Юношеском Первенстве Европы. В 18 лет я уже дважды была вторая на Первенстве России Ю23, являясь самым младшим возрастом там, шестая на чемпионате России и стала обладательницей Кубка России. Потом случился небольшой спад в результатах и травма. В сезоне 2023 пропустила практически все старты, сейчас возвращаюсь на свой прежний уровень, в следующем году, надеюсь, буду ещё сильнее». Ожидания от себя : «Предполагаю, что будет хорошее плавание и бег, но вряд ли удастся показать высокие скорости на вело, я не очень люблю этот этап. Думаю, очень сильно будут ехать Юлия Голофеева и Анастасия Горбунова».

: «Предполагаю, что будет хорошее плавание и бег, но вряд ли удастся показать высокие скорости на вело, я не очень люблю этот этап. Думаю, очень сильно будут ехать Юлия Голофеева и Анастасия Горбунова». Как проходит сезон : «В свою лучшую форму прийти не удалось, в июле прошлого года была травма колена, из-за которой полноценно тренироваться не удавалось полгода».

: «В свою лучшую форму прийти не удалось, в июле прошлого года была травма колена, из-за которой полноценно тренироваться не удавалось полгода». Настрой: «Хочу сделать гонку в удовольствие, для меня это необычное состояние, привыкла на стартах испытывать только страдания».

Мужчины

Николай Ярошенко

Николай Ярошенко Фото: Лига Героев

Возраст – 38

Регион –Краснодарский край

Личный рекорд 113 – 3:37

Форма – 9 из 10

Ключевые события в карьере : «Чемпион России, победитель Кубка мира в общем зачете и победитель Кубка Мировой серии на длинной дистанции, лидер Мирового рейтинга ITU на длинной дистанции».

Как проходит сезон: «Сезон удачный, а соперники молодцы. Все сильные и замотивированные, всем желаю удачи».

: «Чемпион России, победитель Кубка мира в общем зачете и победитель Кубка Мировой серии на длинной дистанции, лидер Мирового рейтинга ITU на длинной дистанции». Как проходит сезон: «Сезон удачный, а соперники молодцы. Все сильные и замотивированные, всем желаю удачи». Настрой: «Настрой есть. Немного расслабила, конечно, победа на ЧР 226, но я держу себя в руках. Старты ещё есть в этом году, планов много».

Денис Васильев

Денис Васильев Фото: Лига Героев

Возраст – 35

Регион — Москва

Личный рекорд 113 – 3:47:41

Оценка формы – 7 из 10

Ключевые события в карьере: «Все основные события были давно, уже и не так ярко помнятся. Первый триатлон был в 1999 году. В 2008 — второе место на юниорском первенстве мира. С 2020 года профессиональная карьера отошла на второе место, на первое вышла работа тренером».

«Все основные события были давно, уже и не так ярко помнятся. Первый триатлон был в 1999 году. В 2008 — второе место на юниорском первенстве мира. С 2020 года профессиональная карьера отошла на второе место, на первое вышла работа тренером». Как проходит сезон : «Этот сезон очень скудный – парочка выигранных любительских стартов. Как-то в этом году не лег мне стартовый календарь».

: «Этот сезон очень скудный – парочка выигранных любительских стартов. Как-то в этом году не лег мне стартовый календарь». Ожидания от себя: «От себя ожидаю, как и обычно, показать то, что натренировал. Никогда не ставлю цели прыгнуть выше головы, также, как и никогда не стартовал на рекорд и всегда боролся с соперниками. Подготовка прошла вполне себе сносно, без сборов, но и без провалов. Надеюсь, проехать довольно быстро велоэтап».

«От себя ожидаю, как и обычно, показать то, что натренировал. Никогда не ставлю цели прыгнуть выше головы, также, как и никогда не стартовал на рекорд и всегда боролся с соперниками. Подготовка прошла вполне себе сносно, без сборов, но и без провалов. Надеюсь, проехать довольно быстро велоэтап». Ожидания от соперников: «От соперников жду хорошей, честной борьбы и адекватных действий. Стартовый состав очень сильный, но у всех есть свои слабые стороны».

Настрой: «На победу!».

Илья Прасолов

Илья Прасолов Фото: Лига Героев

Возраст – 30

Регион – Москва, Новосибирск

Личный рекорд 113 – 3:35 (рекорд России)

Оценка формы – 9 из 10

Ключевые события в карьере : «Попадание в сборную России в 2010 году, бронза на ПЕ в эстафете по юниорам, бронза ЧЕ в эстафете, за что получил МСМК, бронза этапа Кубка мира в Венгрии».

: «Попадание в сборную России в 2010 году, бронза на ПЕ в эстафете по юниорам, бронза ЧЕ в эстафете, за что получил МСМК, бронза этапа Кубка мира в Венгрии». Настрой: «Настроен на высокие скорости и интересную гонку».

Иван Калашников

Иван Калашников Фото: Лига Героев

Возраст – 34

Регион – Ставропольский край

Личный рекорд 113 – 3:46

Оценка формы – 7 из 10

Ключевые события в карьере : «Начал заниматься триатлоном в 2004 году. С 2016 года перешёл с олимпийской дистанции в длинный триатлон. Призер гонок Ironman 70.3. Многократный призер чемпионатов России на средней дистанции».

: «Начал заниматься триатлоном в 2004 году. С 2016 года перешёл с олимпийской дистанции в длинный триатлон. Призер гонок Ironman 70.3. Многократный призер чемпионатов России на средней дистанции». Ожидания от себя : «Задача по максимуму конвертировать проделанную работу на тренировках в хороший результат на соревнованиях. Настрой боевой».

: «Задача по максимуму конвертировать проделанную работу на тренировках в хороший результат на соревнованиях. Настрой боевой». Как проходит сезон: «Очень поздно начал подготовку к этому сезону, поэтому стартовал только одну гонку БМТ в Крылатском. Гонку выиграл, но спортивная форма оставляла желать лучшего. После корректировал тренировочный план и готовился к чемпионату России».

Георгий Клименко

Георгий Клименко Фото: Лига Героев

Возраст – 24

Регион – Волгоградская область

Личный рекорд 113 – дебют

Оценка формы – 10 из 10

Ключевые события в карьере : «Призовое место на первом Всероссиийском старте, бронза на юношеском Кубке России в 2013 году в Москве стали ключевыми событиями становления меня, как триатлониста».

: «Призовое место на первом Всероссиийском старте, бронза на юношеском Кубке России в 2013 году в Москве стали ключевыми событиями становления меня, как триатлониста». Как проходит сезон : «С переменным успехом: начало было не очень хорошим, но удалось попасть в первую тройку на олимпийской дистанции в Санкт-Петербурге и после этого стало более-менее нормально».

: «С переменным успехом: начало было не очень хорошим, но удалось попасть в первую тройку на олимпийской дистанции в Санкт-Петербурге и после этого стало более-менее нормально». Настрой: «Ничего не ожидаю, хочу показать свой максимум на этой дистанции и получить целую кучу позитивных эмоций».

Георгий Кауров

Георгий Кауров Фото: Лига Героев

Возраст – 31

Регион – Санкт-Петербург

Личный рекорд 113 – 3:42:43

Оценка формы – 6 из 10

Ключевые события в карьере : «В 2007 году меня отчислили из УОРа, как пловца, но предложили попробовать себя в триатлоне и остаться. 2009 год — 2 место на Спартакиаде, дальше в 2011 первая половинка – VyborMan. Затем в 2013 ЧЕ и первая полная дистанция на Challenge Vichy, победа в командном зачете. Позже были победы по U23 на Первенствах России на средней дистанции и понимание, что длинный триатлон мне нравится больше. В 2019 – 3 место на ЧР на половинке (113). В 2021, 2022, 2023 призы на ЧР на полной дистанции».

: «В 2007 году меня отчислили из УОРа, как пловца, но предложили попробовать себя в триатлоне и остаться. 2009 год — 2 место на Спартакиаде, дальше в 2011 первая половинка – VyborMan. Затем в 2013 ЧЕ и первая полная дистанция на Challenge Vichy, победа в командном зачете. Позже были победы по U23 на Первенствах России на средней дистанции и понимание, что длинный триатлон мне нравится больше. В 2019 – 3 место на ЧР на половинке (113). В 2021, 2022, 2023 призы на ЧР на полной дистанции». Как проходит сезон: «Начало сезона прошло отлично, удалось выиграть половинку в Череповце и выйти на очень хорошую форму. Затем была очень хорошая форма на ЧР на полной дистанции, удалось подвестись и набрать, пожалуй, лучшую форму за последние годы, но вот реализовать не получилось. Сейчас постарался сильно не растерять форму и подвестись к половинке, а вот что получилось, узнаем на гонке».

«Начало сезона прошло отлично, удалось выиграть половинку в Череповце и выйти на очень хорошую форму. Затем была очень хорошая форма на ЧР на полной дистанции, удалось подвестись и набрать, пожалуй, лучшую форму за последние годы, но вот реализовать не получилось. Сейчас постарался сильно не растерять форму и подвестись к половинке, а вот что получилось, узнаем на гонке». Настрой: «Настроен выложиться на максимум».

Кирилл Голдовский

Кирилл Голдовский Фото: Лига Героев

Возраст – 39

Регион – Казань

Личный рекорд 113 – 4:00:39

Форма – 7 из 10

Ожидания от себя : «Состав очень сильный как всегда, но спорт показывает в моменте, кто на что готов. Триатлон очень непредсказуем и этим интересен».

: «Состав очень сильный как всегда, но спорт показывает в моменте, кто на что готов. Триатлон очень непредсказуем и этим интересен». Как проходит сезон : «Сезон складывается равномерно, больше сконцентрирован на равномерности подготовки и сохранения мотивации на долгие годы в триатлоне».

: «Сезон складывается равномерно, больше сконцентрирован на равномерности подготовки и сохранения мотивации на долгие годы в триатлоне». Настрой: «Трудно на тренировках, легко на соревнованиях – всегда это работает и будет работать».

Константин Ахидов

Константин Ахидов Фото: Лига Героев

Возраст – 33

Регион – Пермский край

Личный рекорд 113 – 3:51:48

Форма – 8 из 10

Ключевые события в карьере : «Первая длинная дистанция (9:04) – 2018, Ironman Nice – призовое место в категории, чемпионат России на железной дистанции 2024 – 5 место».

: «Первая длинная дистанция (9:04) – 2018, Ironman Nice – призовое место в категории, чемпионат России на железной дистанции 2024 – 5 место». Ожидания от себя: «Сезон хороший. Ожидания от себя смешанные, состав сильный. Конечно, хотелось бы быть поближе к топ-6, но, как и говорил, состав очень сильный, кто в какой форме сложно сказать».

Сергей Мырзин

Сергей Мырзин Фото: Лига Героев

Возраст – 28

Регион – Санкт-Петербург

Личный рекорд 113 – дебют

Оценка формы – 7 из 10

Ключевые события в карьере : «Победа на ПР по акватлону, дебют на длинной дистанции».

: «Победа на ПР по акватлону, дебют на длинной дистанции». Ожидания от себя: Сезон для меня складывается хорошо. Меня очень воодушевило 2 место на ЧР 226 поэтому решил сделать ещё 2 старта и закрыть сезон в Москве. Я жду хорошую борьбу и получение удовольствия от прохождения дистанции. По поводу соперников: я думаю будет очень плотная гонка, собирается сильный состав».

Анатолий Федотов

Анатолий Федотов Фото: Лига Героев

Возраст – 37

Регион – Санкт-Петербург

Личный рекорд 113 – 3:54:54

Оценка формы – 5 из 10

Ключевые события в карьере : «Начал заниматься триатлоном в 2002 году. В 2016 первый раз попробовал без подготовки пройти половинку (113), не очень понравилось. С 2023 сконцентрировался на длинных дистанциях и в этом году первый раз финишировал 226».

: «Начал заниматься триатлоном в 2002 году. В 2016 первый раз попробовал без подготовки пройти половинку (113), не очень понравилось. С 2023 сконцентрировался на длинных дистанциях и в этом году первый раз финишировал 226». Как проходит сезон : «Основную задачу на сезон уже выполнил – финишировал на длинной дистанции, здесь, в Москве — гонка в удовольствие».

: «Основную задачу на сезон уже выполнил – финишировал на длинной дистанции, здесь, в Москве — гонка в удовольствие». Настрой: «От себя особо ничего не жду, посмотрю, как прошло восстановление после 226».

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