Обломки астероида, с которыми столкнулся зонд NASA, могут врезаться в Землю

По данным учёных, это может случиться в течение следующих 10 лет. Исследователи провели моделирование по отслеживанию 3 млн частиц мусора, образовавшихся после столкновения космического корабля DART с астероидом Диморфос в сентябре 2022 года. NASA запустило эту миссию в качестве испытания по отклонению небесного тела, способного разрушить Землю в будущем.

Миссия DART прошла успешно, но моделирование показало, что образовавшиеся обломки могут однажды достичь Марса и системы Земля-Луна в виде метеоров. Если это произойдёт, они не будут представлять никакой угрозы для человечества, успокоили эксперты.

По словам Элоя Пеньи-Асенсио, научного сотрудника Политехнического института Милана и ведущего автора исследования, небольшой размер метеоров и высокая скорость приведут к тому, что они сгорят в атмосфере, создав «красивую светящуюся полосу в небе.

Ожидается, что эти более быстрые частицы слишком малы, чтобы производить видимые метеоры, судя по ранним наблюдениям. Тем не менее продолжающиеся кампании по наблюдению за метеорами будут иметь решающее значение для определения того, создал ли DART новый (и созданный человеком) метеорный поток: Диморфиды.

Научная работа опубликована в виде предпринта, но уже принята к публикации журналом Planetary Science Journal.

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