Король Карл III рассказал о своём самочувствии на фоне лечения от онкологии

Монарх продолжает терапию. 75-летний король Великобритании сообщил о том, что борется с онкологическим заболеванием с начала 2024 года. С того момента Карл старается совмещать лечение и свои королевские обязанности.

На днях он вместе со своей супругой Камиллой встретился с семьями детей, которые пострадали во время нападения на балетную школу несколько месяцев назад. В беседе короля спросили о его самочувствии, на что он улыбнулся и ответил:

Я в порядке.

Кроме того, позднее инсайдер в Букингемском дворце рассказал, что монарх строго следует рекомендациям врачей и не пропускает важные процедуры. Лечение Карла III идёт по плану, поэтому он рассчитывает, что сможет окончательно восстановиться от серьёзного недуга. Не опускать руки монарху помогает общение с Кейт Миддлтон, которая тоже проходит терапию от онкологического заболевания.

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