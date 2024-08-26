Рианна показала себя без макияжа и раскрыла секрет упругости и гладкости своей кожи

Певица уверена, что замедлить старение можно, следуя одному правилу. Рианна уже несколько лет занимается выпуском собственной косметики по уходу за лицом. За это время она перепробовала десятки формул различных средств и пришла к выводу, что лучшим продуктом для защиты кожи от вредного воздействия является солнцезащитный крем.

Рианна Фото: Из личного архива

Твоё напоминание о том, что нужно регулярно наносить SPF, — написала певица под новыми снимками, где показала, как её кожа выглядит без косметики.

По словам Рианны, она пользуется защитой от вредного ультрафиолетового излучения ежедневно. Певица наносит солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду и когда выходит на улицу вечером. Это позволяет ей избежать преждевременного старения и появления пигментных пятен.

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