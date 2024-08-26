Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Рианна показала себя без макияжа и назвала свой секрет упругости и гладкости кожи

Рианна показала себя без макияжа и раскрыла секрет упругости и гладкости своей кожи
Рианна
Аудио-версия:
Комментарии

Певица уверена, что замедлить старение можно, следуя одному правилу. Рианна уже несколько лет занимается выпуском собственной косметики по уходу за лицом. За это время она перепробовала десятки формул различных средств и пришла к выводу, что лучшим продуктом для защиты кожи от вредного воздействия является солнцезащитный крем.

Рианна

Рианна

Фото: Из личного архива

Твоё напоминание о том, что нужно регулярно наносить SPF, — написала певица под новыми снимками, где показала, как её кожа выглядит без косметики.

По словам Рианны, она пользуется защитой от вредного ультрафиолетового излучения ежедневно. Певица наносит солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду и когда выходит на улицу вечером. Это позволяет ей избежать преждевременного старения и появления пигментных пятен.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала, как выглядит её кожа без косметики и фильтров
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android