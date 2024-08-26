Москва стала первой мировой столицей, принявшей триатлонную гонку на дистанции в 226 км

Старт состоялся в рамках фестиваля «Лига триатлона & Ironstar Москва 226». Атлеты соревновались на длинной (226 км) и средней (113 км) дистанциях, участвовали в забегах-спутниках на 5 и 10 км, детском забеге, Детском Кубке ФТР, Кубке корпораций ФТР. На фестивале также прошёл TRIForum (Triathlon International Forum II Международная научно-практическая конференция по триатлону и выставка стартапов «Спортивные технологии в действии».

Впервые в истории подобных соревнований было организовано две транзитные зоны для участников: первая располагалась в Крылатском на Гребном канале, вторая — в Лужниках. В любительской гонке на длинной дистанции (226 км) приняли участие 4000 триатлетов-любителей.

Чемпионат России по триалону Фото: Федерация триатлона России

Никогда в жизни не думала, что пройду такую большую дистанцию. Мне казалось, что это невозможно… Я счастлива! Очень красивый город, красивые люди на невероятно красивых велосипедах, чудесная погода. Я поздравляю всех с крутым стартом! — прокомментировала своё участие в гонке Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России и руководитель оргкомитета мероприятия «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226».

Также в рамках фестиваля 25 августа состоялся чемпионат России по триатлону на средней дистанции среди профессиональных триатлетов. Участие в нём приняли сильнейшие спортсмены из разных регионов страны.

Чемпионат России по триалону Фото: Федерация триатлона России

Результаты чемпионата России на средней дистанции (113 км)

Мужчины:

первое место: Илья Прасолов (Москва – Новосибирская область) – 03:36.59;

второе место: Денис Васильев (Москва) – 03:39.17;

третье место: Николай Ярошенко (Краснодарский край) – 03:45.13.

Женщины:

первое место: Александра Разарёнова (Санкт-Петербург) – 03:59.59;

второе место: Анастасия Горбунова (Московская область) – 04:05.20;

третье место: Инна Сысоева (Москва) – 04:16.35.

Результаты любительской гонки на длинной дистанции (226 км)

Мужчины:

первое место: Евгений Тихонин – 08:29.56;

второе место: Денис Крестин – 08:30.42;

третье место: Иван Горланов – 08:38.10.

Женщины:

первое место: Валентина Кукрус – 09:58.51;

второе место: Анна Бойкова – 10:08.43;

третье место: Алла Трошина – 10:25.58.

Результаты любительской гонки на средней дистанции (113 км)

Мужчины:

первое место: Алексей Никулин – 03:50.04;

второе место: Михаил Логинов – 03:51.47;

третье место: Клинов Андрей – 03:55.19.

Женщины:

первое место: Ольга Буренкова – 04:13.43;

второе место: Мария Курченко – 04:18.44;

третье место: Диана Трубкович – 04:21.16.

Результаты любительской гонки на длинной дистанции: эстафеты (226 км)

первое место: МАИ – 07:44.15;

второе место: «Тихоходки» – 08:17.48;

третье место: «Бедолаги» – 08:22.45.

Результаты любительской гонки на средней дистанции: эстафеты (113 км)

первое место: «Три богатыря» – 03:36.10;

второе место: HOTLINE – 03:42.53;

третье место: Geos team – 03:45.03.

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