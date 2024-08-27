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Эндокринолог раскрыла 9 удивительных причин развития диабета 2 типа

Эндокринолог раскрыла 9 неожиданных причин развития диабета второго типа
9 удивительных причин развития диабета 2 типа
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Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение и этническая принадлежность могут увеличить риск развития сахарного диабета второго типа, но есть и менее известные факторы риска. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ковалевская.

Так, неожиданными причинами возникновения заболевания могут стать:

  • низкий уровень образования — это связано с повышенным уровнем стресса, что приводит к нарушению эндокринной функции;
  • метаболический синдром — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови;
  • гестационный диабет — развивается у женщин в период беременности;
  • дефицит витамина D;
  • некоторые лекарства, в том числе гипотензивные средства, статины, стероидные гормоны;
  • повышенный уровень «плохого» холестерина и высокий уровень «хорошего»;
  • недостаток сна;
  • загрязнение воздуха;
  • недоношенность с низкой массой тела при рождении.
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