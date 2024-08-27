Стало известно, как Хейли Бибер чувствует себя после родов

Модель стала мамой несколько дней назад. У Хейли и Джастина Бибера родился сын. Мальчика назвали в честь отца музыканта Джеком Блюзом. 27-летняя манекенщица не даёт комментарии о своём состоянии, однако инсайдер рассказал, как она чувствует себя после родов. По его словам, мама и малыш уже дома. Хейли быстро восстанавливается.

Они оба безмерно счастливы, а малыш – настоящее чудо. Он просто прелесть и чувствует себя прекрасно, как и Хейли, — поделился источник.

Инсайдер заверил, что супруги давно мечтали стать родителями и молились о том, чтобы их желание исполнилось как можно скорее. Джастин показывает себя заботливым мужем и отцом, помогая Хейли ухаживать за новорождённым.

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