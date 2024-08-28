Названы половые инфекции, от которых не спасёт даже презерватив

Считается, что презерватив может защитить от всех инфекций, передающихся половым путём (ИППП), — этот миф развеяла эксперт. Акушер-гинеколог и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк объяснила, какие заболевания могут передаваться даже при использовании этого средства контрацепции.

Близнюк объяснила, что сифилис может передаваться не только через половой контакт, но и через поцелуи, предметы личной гигиены, микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Например, может привести к инфицированию использование зубочистки с остатками заражённой крови.

Также презерватив не обеспечивает защиту от генитального герпеса. Вирус, вызывающий это заболевание, распространяется через жидкость из пузырьков, которые могут появляться в области половых органов.

Елена Близнюк добавила, что барьерная контрацепция неэффективна и при контакте с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Множество его штаммов передаются при непосредственном контакте с инфицированной кожей.

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