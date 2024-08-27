Билл Скарсгард рассказал, как питался во время съёмок фильма «Ворон»

Ремейк картины 1994-го обещает стать сенсацией этого года. Биллу Скарсгарду пришлось много работать над собой ради фильма «Ворон». 34-летний актёр рассказал, как питался и тренировался перед стартом и во время съёмочного процесса.

Мы с моим тренером сделали фокус на то, чтобы прибавить немного веса, однако важно было всё равно сохранить стройность. Для этого я питался в основном белковыми продуктами, — поделился Билл.

Стремление Скарсгарда достичь идеальной формы подтвердил и режиссёр «Ворона» Руперт Сандерс.

Мы часто встречались с Биллом за ужином. В основном он заказывал стейк и сырые яйца. Он постоянно торчал в зале и питался ужасно здоровой пищей. Вся съёмочная группа была в неловком положении, так как мы были в Чехии, где ели в основном бургеры и хот-доги, — рассказал Сандерс.

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