Сидни Суини показала фигуру в купальнике

Этим летом звезда сериала «Эйфория» отдыхает у озера. 26-летняя звезда сериала «Эйфория» поделилась видео, где она управляет катером. Актриса предстала на кадрах в слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. Сидни дополнила образ соломенной шляпой и круглыми солнцезащитными очками без оправы.

Сидни Суини Фото: Из личного архива Сидни Суини

Сидни рассказывала, что даже на отдыхе старается вести активный образ жизни, поэтому её редко можно увидеть просто лежащей на шезлонге. По словам актрисы, она выросла в семье, где было принято выбираться на выходные на природу и проводить много времени, занимаясь спортом. Именно поэтому уже во взрослом возрасте Суини поддерживает эту традицию.

Больше всего Сидни любит водные виды спорта, а также связанные с ними активности. Актриса шутила, что всё детство провела, ныряя из озера в озеро, а также пытаясь покорить океан на доске для сёрфинга.

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