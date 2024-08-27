В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить картофель

Специалисты советуют приобретать клубни одного сорта. Предпочтение стоит отдавать сортам с жёлтой мякотью, которые хранятся лучше. Разные сорта картофеля рекомендуется укладывать в отдельную тару и защищать от солнечных лучей, чтобы предотвратить их позеленение.

Оптимальная температура для хранения составляет +2…+4 °C. Слишком низкие температуры могут привести к превращению крахмала в сахар, а высокие — к прорастанию.

Важно также поддерживать уровень влажности воздуха на уровне 70-85%, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, следует избегать длительного дневного и искусственного освещения, так как это может привести к выработке токсичного соланина.

Чтобы сохранить максимальное количество витаминов и минералов, рекомендуется варить картофель в кожуре.

Приготовленный «в мундирах» овощ содержит больше пищевых волокон и важных питательных веществ, таких как калий, магний, цинк и железо. Максимальное количество витаминов и минералов сохраняется при приготовлении картошки на пару, — заявили в Роспотребнадзоре.

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